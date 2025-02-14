Футболисты школы «Динамо» сыграли товарищеский матч с бердчанами

В преддверии матчей на Кубок РФС ученики футбольной школы «Динамо» 2011 года рождения провели товарищескую игру сегодня с воспитанниками спортшколы города Бердска. Встреча окончилось победой динамовцев со счетом 1:0.

По словам болельщиков, весь матч прошел в равной борьбе. Однако в начале второго тайма бердчане сфолили в своей штрафной, после чего назначенный арбитром пенальти четко реализовал Алексей Коренев.

«Начали наигрывать футболистов на большом поле, на котором давно не играли, отсюда и некоторый сумбур», – поделился впечатлениями тренер «динамовцев» Юрий Чухов.

Он отметил, что по итогам игры, воспитанники школы будут работать над техникой и тактикой, поскольку многие составляющие надо улучшать, чтобы находить и реализовывать голевые моменты.

Футбольная школа «Динамо» в Новосибирске выражает огромную благодарность за помощь медиахолдингу «Cибфмгрупп», Линейному производственному управлению «ГазпромТрансгаз Томск», ООО «МК-Инжиниринг», Sova Bar и офтальмологическому центру «Глазка».

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