Искитимский цементный завод посетили представители Росстандарта

В АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») с деловым визитом побывала делегация Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В составе делегации на предприятие прибыли заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин, и.о. руководителя Восточного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Андрей Кучма, заместитель генерального директора – директор научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП «НАМИ» Денис Загарин. Во встрече также приняла участие исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина.

В ходе визита состоялось совещание по ключевым вопросам. Так, участники обсудили проведение эксперимента, предусматривающего осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к производству отдельных видов строительных материалов, в том числе цементов и бетонов, в период с сентября 2024-го по сентябрь 2026 года.

Мероприятие продолжила обзорная экскурсия. Гости предприятия поднялись на смотровую площадку Чернореченского карьера и посетили основные производственные цеха, где ознакомились с действующей автоматизированной системой управления технологическими процессами и современным оборудованием. В лаборатории и отделе технического контроля АО «Искитимцемент» члены делегации особо отметили работу высокоточных приборов и организацию хранения арбитражных проб. Подводя итоги, представители цемзавода сделали акцент на непрерывной модернизации производства и усовершенствовании процессов: за счет них обеспечивается стабильно высокое качество выпускаемой продукции.

Гости по достоинству оценили производственные возможности АО «Искитимцемент».

«Цементная промышленность – одна из базовых отраслей российского строительного комплекса, динамика которой в значительной степени определяет перспективы и тенденции его развития. Качество цемента играет огромную роль в любом строительстве, особенно в современном строительстве масштабных инфраструктурных и социальных объектов. Технология производства цемента сложна, это поэтапный высокотехничный процесс. В Искитиме мы увидели обязательное соблюдение всех действующих стандартов и эффективную работу, направленную на обеспечение стабильного высокого качества выпускаемой продукции», – подчеркнул заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин.