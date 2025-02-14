Металлурги увеличат финансовую поддержку студентов профильных учебных заведений

«Норникель» сделал еще один важный шаг для поддержки молодых специалистов и студентов, расширив программу корпоративных стипендий и увеличив охват учебных заведений.

Теперь к числу образовательных партнеров добавились Норильский техникум промышленных технологий и сервиса и Таймырский колледж. Кроме того, выплаты назначаются студентам проекта «Профессионалитет» в Мончегорском Политехническом колледже, Печенгском политехническом техникуме и участникам программы «Полярный колледж», которые, так же, как и программа «Профстарт», позволяют студентам подписывать договор о целевой подготовке и получать помощь от компании.

Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике «Норникеля», прокомментировала: «В прошлом году мы значительно пересмотрели наш подход к стипендиям. Компания регулярно повышает зарплаты сотрудникам, поэтому логично поддерживать таким образом наших будущих сотрудников — студентов „хорошистов“ и „отличников“, которые приняли решение о работе в компании после выпуска. Нам важно поддерживать талантливую молодежь, показывать им перспективы роста, развития и достойного уровня жизни в наших северных городах и, конечно, компании, поэтому мы распространили стипендию и на студентов колледжей».

Обновленный формат стипендиальных выплат предполагает поддержку студентов, которые показывают высокую успеваемость («хорошо» и «отлично»), отсутствие академических задолженностей, имеют четкий интерес к развитию в отрасли и готовы после выпуска присоединиться к команде лидера металлургической отрасли.

Для студентов Норильского колледжа промышленных технологий и сервиса размер ежемесячной стипендии зависит от курса обучения и успехов студентов: от 7 000 рублей для первокурсников до 15.000 рублей для студентов, заключивших договор о целевой подготовке (все суммы до вычета НДФЛ).

Для участников программы «Полярный колледж» и проекта «Профессионалитет» размер ежемесячной стипендии 5.000 рублей. Для студентов высших учебных заведений, участников программы «Профстарт» также хорошие новости, размер стипендии повышен до 7.000 руб.

Студентам, претендующим на стипендию, необходимо до 10 сентября 2025 подготовить и передать пакет документов ответственному лицу в учебном заведении или, если они участвуют в «Профстарте» и «Полярном колледже», куратору программы от компании.

Подобная поддержка — лишь один из примеров комплексной работы, которую «Норникель» ведет с молодежью: компания регулярно проводит профориентационные и образовательные проекты, предлагает оплачиваемую практику для студентов инженерных специальностей «Профстарт», формирует программы развития будущих лидеров отрасли, организует дни компании в учебных заведениях, принимает участие в специализированных форумах и знакомит будущих специалистов с широкими возможностями металлургической отрасли. Компания предлагает молодым специалистам расширенный социальный пакет, развитие по управленческому, проектному и экспертному трекам, а также компенсирует переезд и предоставляет жилье для иногородних кандидатов.