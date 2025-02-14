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общество

На ремонт Советского шоссе в Новосибирске выделят 386 млн руб

Фото: Сиб.фм

386 миллионов рублей будет направлено на ремонт Советского шоссе.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области ищет подрядчика для выполнения работ на участке длиной 2,3 километра. Начальная стоимость контракта составит 386 миллионов рублей. На 2025 год предусмотрено финансирование в размере 146,8 миллионов, а на 2026 год — 239,8 миллионов рублей.

Согласно документации, обновления ждут участок Советского шоссе в Новосибирском районе между километрами 1 и 3,4.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске перекрыли движение по трем улицам

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Валерия Митрохина
Журналист

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