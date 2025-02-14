На строительство нового университетского кампуса в Чите выделят более 3 млрд рублей

Соглашение об этом подписали губернатор региона Александр Осипов и первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин в присутствии заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрея Омельчука.

«Норникель» — один из пяти индустриальных партнеров будущего образовательного центра, с которыми было подписано соглашение 12 февраля. Вместе они предоставят для создания кампуса до 2028 г. более 3 млрд руб. При этом основную часть финансирования для строительства планируется привлечь за счет бюджетных средств.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выделил два важных направления работы будущего кампуса — гуманитарное и горнодобывающее.

«Раньше, несмотря на накопленные технологии и опыт в этой сфере в советское время, мы больше опирались на инженерное, исследовательское и научное обеспечение зарубежья. Сейчас мы меняем подход. Забайкалье — место с большим количеством запасов и проектов по горной добыче. При этом мы являемся главной точкой взаимодействия России и Китая. Все это влияет на наше качество жизни, нашу экономику. Поэтому мы создаем в крае такой университетский кампус, который нацелен на решение технологических, исследовательских, научных вызовов и обеспечение кадрами», — сказал Александр Осипов.

«Формирование основных специализаций будущего кампуса велось в тесном взаимодействии экспертов «Быстры» и руководства региона. Активное участие в работе приняли студенты нашей программы «Поколение Быстрых». Для компании особо значимы образовательные программы по горным работам, обогащению полезных ископаемых, цифровым геотехнологиям рудников, горному машиностроению. И мы рассчитываем, что кампус позволит сформировать кадровый резерв для «Быстры». Строительство в Чите кампуса мирового уровня позволит сформировать современный центр компетенций, в том числе в добывающей отрасли. Уверен, что совместная работа в этом направлении в корне изменит подход к получению образования», — отметил Николай Уткин.

Ключевыми специализациями кампуса станут горное дело, транспортно-логистические системы, медицина, гуманитарные технологии.

Плановое количество обучающихся — 5 000 человек. В кампус войдут учебный корпус с технопарком, ИТ-парком и коворкингами, конгрессно-выставочный комплекс, общежития и гостиница, спортивный комплекс и административный корпус.

По поручению президента Российской Федерации в России создается сеть современных кампусов. В настоящее время проектируются и строятся 17 таких студгородков. К 2030 г. количество кампусов увеличится до 25, а к 2036 г. — до 40.

«Норникель» на системной основе последовательно реализует проекты, направленные на вклад в достижение национальных целей развития, определенных президентом России.