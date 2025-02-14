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общество

Народные приметы 14 февраля: что можно и нельзя делать

Фото: Pexels.com

14 февраля в народном календаре отмечается Трифонов день, также известный как Трифон-перезимник и Трифон-мышегон.

Сельские девушки в этот день молились святому Трифону о хорошем женихе, поскольку февраль считался временем свадеб. Считалось, что по поведению птиц можно предсказать характер будущего супруга.

Замужние женщины, желающие забеременеть, бросали в водоем цветы и молились.

Крестьяне проводили обряды, чтобы защитить поля и скирды от грызунов, а святого Трифона почитали как покровителя сельского хозяйства.

Согласно народным приметам, в этот день нельзя лгать и ссориться, а также проводить время в одиночестве.

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Игорь Кириченко
Журналист

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