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общество

Новосибирская область увеличила объемы импорта бытовой техники за прошлый год

Фото: freepik

Объемы импорта бытовой техники увеличила Новосибирская область.

Новосибирская область увеличила импорт бытовой техники в 2024 году — ввоз холодильников вырос в девять раз, мониторов — в шесть раз, а стиральных машин — в 5,5 раза.

Основными поставщиками стали Китай (54% объёма), Казахстан (12%), Индия (7%), Беларусь (4%) и Индонезия (2%). Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Напомним, что с начала года ввезли почти 2 тыс тонн фруктов и овощей в Новосибирскую область

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Валерия Митрохина
Журналист

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