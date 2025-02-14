Новосибирская область увеличила объемы импорта бытовой техники за прошлый год

Объемы импорта бытовой техники увеличила Новосибирская область.

Новосибирская область увеличила импорт бытовой техники в 2024 году — ввоз холодильников вырос в девять раз, мониторов — в шесть раз, а стиральных машин — в 5,5 раза.

Основными поставщиками стали Китай (54% объёма), Казахстан (12%), Индия (7%), Беларусь (4%) и Индонезия (2%). Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Напомним, что с начала года ввезли почти 2 тыс тонн фруктов и овощей в Новосибирскую область