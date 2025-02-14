Новосибирским бойцам СВО заплатят 200 тысяч рублей за сбитый вертолет НАТО

В Новосибирске опубликован перечень дополнительных выплат для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО).

В списке, размещенном на сайте kontrakt.nso.ru, указаны суммы, которые бойцы могут получить за выполнение различных боевых задач, в том числе за сбитые военные цели.

Так, за сбитый вертолет военнослужащие могут получить 200 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены выплаты за другие действия:

• 1 миллион рублей — за захват танков Leopard, Abrams или Challenger;

• 300 тысяч рублей — за уничтожение самолета или ракетных комплексов HIMARS и «Точка У»;

• от 100 до 500 тысяч рублей — за уничтожение танка;

• 50 тысяч рублей — за уничтожение самоходной бронетехники, ПВО или беспилотника;

• 50 тысяч рублей — за каждый километр продвижения в составе штурмовой группы;

• 8 тысяч рублей — за каждые сутки участия в активных наступательных действиях.

Также стоит отметить, что сразу после подписания контракта военнослужащий получает единовременную выплату в размере 1,2 миллиона рублей, которая состоит из федеральных и региональных средств.