Образ идеального брачного партнера нарисовали новосибирские студенты

Студенты НГТУ НЭТИ составили портрет идеального супруга.

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ провели опрос среди студентов и преподавателей, чтобы выяснить, каким должен быть идеальный партнер для брака.

Как сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ, респонденты считают, что брак требует серьезного подхода, а оптимальный возраст для создания семьи — 25-30 лет, когда уже есть образование и первые карьерные успехи. Главное качество супруга — надежность. Также важны уважение, чувство юмора, общие интересы, финансовая стабильность и поддержка развития партнера.

Психолог вуза Елена Ткаченко отмечает, что ошибки в выборе партнера чаще всего связаны с игнорированием ценностей и будущих целей. По ее мнению, в отношениях важно не только искать компромиссы, но и соблюдать баланс, чтобы оба партнера чувствовали себя комфортно.

Напомним, что в Новосибирске 183 пары поженились в День святого Валентина