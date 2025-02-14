Опубликовано полное расписание весенней охоты в Новосибирской области

В Новосибирской области утверждены сроки весенней охоты 2025 года. Об этом сообщает сайт ohotniki.ru.

Бурый медведь:

• С 21 марта по 10 июня.

Селезни уток с использованием живых подсадных уток:

• С 16 апреля по 15 мая.

Селезни уток, гусь белолобый:

• На южных территориях (Баганский, Доволенский, Здвинский, Карасукский, Кочковский, Краснозерский, Купинский, Ордынский, Сузунский, Черепановский, Чистоозерный районы) — с 26 апреля по 5 мая.

• На северных территориях (Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Искитимский, Каргатский, Колыванский, Коченевский, Куйбышевский, Кыштовский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Северный, Татарский, Тогучинский, Убинский, Усть-Таркский, Чановский, Чулымский районы) — с 30 апреля по 9 мая.

Вальдшнеп, самцы глухаря обыкновенного, самцы тетерева обыкновенного:

• С 16 апреля по 25 апреля.

Перед выходом на охоту рекомендуется ознакомиться с правилами охоты и требованиями по лицензированию.