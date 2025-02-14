Отец десятерых детей выиграл более 1,2 млн руб в лотерею в Новосибирске

Сибиряк выиграл в лотерею 1,2 миллионов рублей.

Отец десятерых детей из Новосибирской области стал обладателем 1 238 000 рублей в новогоднем конкурсе "Ящик счастья". Об этом сообщили в пресс-службе "Национальной Лотереи".

Дмитрий Прохоренко, несмотря на скептицизм своей семьи, всегда верил в удачу и заявил, что выиграет миллион. Теперь вся его семья радуется неожиданному призу.

Семья планирует использовать деньги на завершение ремонта в доме и создание фермерского хозяйства.

Напомним, что новосибирский пенсионер выиграл 52 млн руб в лотерею