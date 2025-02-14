Потери ВСУ и уничтоженная техника: что известно о боях в зоне СВО на 14 февраля

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» вели боевые действия в районах Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. В результате были поражены объекты военной инфраструктуры, уничтожена техника и живая сила противника.

В Минобороны заявили, что российские войска нанесли удары по военным объектам, включая склады боеприпасов, позиции артиллерии и пункты дислокации противника. Также сообщается об улучшении тактического положения на ряде направлений.

Согласно опубликованной информации, в ходе ударов были уничтожены бронетехника, артиллерийские установки, беспилотные летательные аппараты и системы противовоздушной обороны.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и сбили управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивные снаряды HIMARS, а также 202 беспилотника самолетного типа.