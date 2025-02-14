Проект новосибирской компании «Эмбл» занял 5 место в международном рейтинге AI-проектов

Новосибирская компания «Эмбл» заняла 5 место в рейтинге проектов с искусственным интеллектом на международной платформе F6S, объединяющей около 4 миллионов стартапов.

Об этом сообщила пресс-служба компании 13 февраля. Разработанный проект представляет собой автоматизированную систему для мониторинга состояния лошадей с использованием искусственного интеллекта.

Система может выявлять отклонения в поведении животных, проводить предварительную диагностику заболеваний и отправлять уведомления владельцам, что позволяет оперативно принять меры для лечения.

Система уже используется в конюшнях по всей России и может быть применена в конных клубах, ипподромах и частных конюшнях.

Компания планирует расширить функционал системы, в том числе адаптировать её для птицеводческих ферм, внедрив решения для бесконтактного взвешивания и контроля здоровья птицы.