В лицее Новосибирска ввели особый режим

На территории новосибирского лицея № 12 введен режим повышенной готовности из-за обнаруженной трещины на подпорной стене уличной спортивной площадки.

Мэрия города сообщила, что решение было принято для обеспечения безопасности школьников, педагогического состава и жителей близлежащих домов. В учебном заведении организовано круглосуточное дежурство, а специалисты проводят обследование состояния здания.

Занятия будут продолжаться в обычном режиме, так как спортивная площадка не используется в учебном процессе.

Ремонт подпорной стены начнется после оттаивания грунта.