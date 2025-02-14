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общество

В лицее Новосибирска ввели особый режим

Фото: freepik.com

На территории новосибирского лицея № 12 введен режим повышенной готовности из-за обнаруженной трещины на подпорной стене уличной спортивной площадки.

Мэрия города сообщила, что решение было принято для обеспечения безопасности школьников, педагогического состава и жителей близлежащих домов. В учебном заведении организовано круглосуточное дежурство, а специалисты проводят обследование состояния здания.

Занятия будут продолжаться в обычном режиме, так как спортивная площадка не используется в учебном процессе.

Ремонт подпорной стены начнется после оттаивания грунта.

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Игорь Кириченко
Журналист

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