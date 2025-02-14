В Новосибирске 183 пары поженились в День святого Валентина

Влюбленные предпочли соединиться в один из самых романтичных дней в году.

Молодые пары продолжают верить в любовь и создание крепкой семьи. День Святого Валентина традиционно является одним из самых популярных дней для заключения брака, что говорит о символическом значении даты для многих новобрачных. Согласно ответу на запрос от Сиб.фм «Сколько пар в Новосибирской области связали себя узами брака 14 февраля 2025 года?», в Управлении по делам ЗАГСа Новосибирской области сообщили следующее – 183 пары.

Психологи отмечают, что в последние годы наблюдается тенденция к более осознанному подходу к созданию семьи. Молодые люди чаще проходят предбрачное консультирование и стараются лучше узнать друг друга до официальной регистрации отношений, что, возможно, в перспективе, приведет к снижению количества разводов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина.