В Новосибирске 35-летний мужчина упал в овраг и не смог подняться

Помощь оказали сотрудники МАСС.

Спасатели оказали помощь 35-летнему мужчина, который упал в овраг в Новосибирске. Он не смог выбраться самостоятельно, поскольку, перелезая через забор, упал и провел несколько часов в овраге, прежде чем его заметили и вызвали помощь.

Сотрудники МАСС эвакуировали пострадавшего с подозрением на травмы позвоночника и таза, а также с признаками переохлаждения и передали врачам скорой помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина.