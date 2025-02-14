В Новосибирске главный архитектор Александр Ложкин заявил о своем уходе

С поста уходит главный архитектор Новосибирска.

В своем Telegram-канале главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин сообщил о том, что уходит с поста после 10 лет работы в мэрии города.

“Главное, что сделано – выстроена сбалансированная модель городского развития, «правила игры», когда у бизнеса нет возможности зарабатывать в ущерб интересам города, но и «рассерженным» не получится остановить развитие Новосибирска. Новые парки, каковых до нас не строили 50 лет, классные микрорайоны, в которых действительно хочется жить – это результат совместной работы отличной команды мэрии, любящих свой город строителей, архитекторов-профессионалов, неравнодушных жителей”, — написал он в посте.

Ранее Сиб.фм писал, что уходит с поста главы Карасукского района Новосибирской области Александр Гофман