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общество

В Новосибирске местный житель сделал предложение любимой посреди сердца из автомобилей

Фото: Прецедент

Сердце из машин сделали в Новосибирске.

Житель Новосибирска сделал предложение любимой в центре сердца, выложенного из автомобилей Mazda.

Как сообщает портал Прецедент, несколько десятков машин собрались на парковке ТЦ «Аура» для флэшмоба, организованного участниками клуба Mazda_Siberia. Как рассказала Виктория Гаврилина, идея возникла как способ отметить День Святого Валентина, а затем добавилась мысль о предложении руки и сердца.

Объявление о поиске кавалера для этой роли в соцсетях откликнулся Владислав, автомобилист, который привез свою возлюбленную Ульяну с завязанными глазами. В центре сердца он встал на одно колено и сделал предложение.

Напомним, что в Новосибирске 183 пары поженились в День святого Валентина

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Валерия Митрохина
Журналист

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