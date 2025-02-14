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общество

В Новосибирске опубликованы открытки на День влюблённых в СССР

Фото: Сиб.фм

День святого Валентина, который ежегодно отмечается 14 февраля, приобрел популярность во многих странах мира.

В России праздник стал широко известен в 90-е годы прошлого века, хотя до этого в Советском Союзе о нем практически не знали. По мнению историков, распространение праздника связано с влиянием американского кинематографа, пишет «Газета.ру».

В Голливудских фильмах того времени часто упоминался День святого Валентина, что привлекало внимание зрителей к этой традиции.

Сиб.фм публикует открытки ко Дню всех влюбленных советских времен.

Фото В Новосибирске опубликованы открытки на День влюблённых в СССР 2

Фото В Новосибирске опубликованы открытки на День влюблённых в СССР 3

Фото В Новосибирске опубликованы открытки на День влюблённых в СССР 4

Фото В Новосибирске опубликованы открытки на День влюблённых в СССР 5

Фото В Новосибирске опубликованы открытки на День влюблённых в СССР 6

Фото В Новосибирске опубликованы открытки на День влюблённых в СССР 7

Фото В Новосибирске опубликованы открытки на День влюблённых в СССР 8

Фото В Новосибирске опубликованы открытки на День влюблённых в СССР 9

Фото В Новосибирске опубликованы открытки на День влюблённых в СССР 10

Фото В Новосибирске опубликованы открытки на День влюблённых в СССР 11

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Игорь Кириченко
Журналист

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