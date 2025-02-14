В Новосибирске осудили водителя за повторное пьяное вождение

Суд назначил ей наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Кировский районный суд вынес приговор 28-летней жительнице за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что в ноябре 2024 года женщина, ранее оштрафованная за аналогичное правонарушение, вновь села за руль Mercedes-Benz C80 в нетрезвом состоянии и была задержана инспекторами ДПС.

Суд назначил ей 240 часов обязательных работ и лишил права управления автомобилем на два года. Также решением суда автомобиль стоимостью 1,7 млн рублей был конфискован и обращён в доход государства.