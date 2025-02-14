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вчера 23:25
общество

В Новосибирске подозреваемый в избиении Романа Скворцова отпущен под подписку о невыезде

Фото: соцсети Романа Скворцова

Подозреваемый в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова, который был госпитализирован в Новосибирске, отпущен под подписку о невыезде.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, сам Скворцов не выдвигает обвинений.

Инцидент произошел 9 февраля на улице возле бара-ресторана Jonathan, когда возник конфликт между Скворцовым и двумя мужчинами, посетителями заведения Beerfactory. Один из них ударил комментатора, в результате чего он получил ушиб головного мозга и гематому.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

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Игорь Кириченко
Журналист

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