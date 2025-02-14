В Новосибирске проверят дома для капитального ремонта

В Новосибирской области выбран исполнитель для обследования технического состояния многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта.

По результатам конкурса подрядчиком стала ГБУ НСО «ЦКО и БТИ» (Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации). Заказчиком работ выступает областной фонд модернизации ЖКХ.

Подрядчик начнёт обследование домов в ближайшее время и должен завершить оценку состояния 1565 многоквартирных домов к 1 сентября. На выполнение работ выделено 35 млн рублей из бюджета региона.

Результаты обследования будут переданы в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области для определения очередности проведения капитального ремонта, в том числе для переноса отдельных видов работ на более ранний или более поздний период.