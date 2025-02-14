В Новосибирске резко похолодает до -18 градусов после аномального снегопада

Резкий мороз придет в регион в конце недели.
В эти выходные Новосибирск накроет мороз до -18 градусов после теплой погоды и ураганного ветра до 22 метров в секунду.
Так, по данным сервиса gismeteo, сегодня, 14 февраля, ожидается до -9 градусов днем, однако к ночи похолодает до -14. Ветер усилится до девяти метров в секунду.
В субботу, 15 февраля, резко похолодает до -18 градусов. Сила ветра составит пять метров в секунду.
16 февраля станет теплее — ожидается до -9 градусов, а ветер подует со скоростью четыре метра.
Напомним, что вчера на Новосибирск обрушилась мощная снежная буря.