В Новосибирске резко похолодает до -18 градусов после аномального снегопада

Резкий мороз придет в регион в конце недели.

В эти выходные Новосибирск накроет мороз до -18 градусов после теплой погоды и ураганного ветра до 22 метров в секунду.

Так, по данным сервиса gismeteo, сегодня, 14 февраля, ожидается до -9 градусов днем, однако к ночи похолодает до -14. Ветер усилится до девяти метров в секунду.

В субботу, 15 февраля, резко похолодает до -18 градусов. Сила ветра составит пять метров в секунду.

16 февраля станет теплее — ожидается до -9 градусов, а ветер подует со скоростью четыре метра.

Напомним, что вчера на Новосибирск обрушилась мощная снежная буря.