В Новосибирске завершилась Международная выставка «Сибирская строительная неделя» и форум «Стратегии ускорения темпов строительства»

С 11 по 14 февраля 2025 года Новосибирск стал центром строительной индустрии, объединив более 400 компаний из России, Китая, Индии, Ирана и стран Средней Азии на крупнейшей выставке и форуме строительной отрасли «Сибирская строительная неделя».

В павильонах МВК «Новосибирск Экспоцентр» были представлены передовые материалы, оборудование, инструменты и инженерные системы, охватывающие все этапы строительства — от проектирования до отделки. Среди участников выставки – лидеры строительного рынка, включая федерального девелопера «Брусника», Группу «Эталон» и компанию «Русский Свет», которая в рамках блока «Город Света» объединила 40 ведущих поставщиков электротехнической продукции.

Особое внимание гостей привлекли современные технологии. Например, компания Smart Build продемонстрировала возможности 3D-принтеров для строительства, а Щербинский лифтостроительный завод представил новейшие разработки в сфере подъёмного оборудования. Компания «Эстет Сибирь» показала последние достижения в дверном производстве, а интерактивная площадка «Я – строитель будущего!» собрала школьников и студентов, которые смогли освоить навыки будущей профессии.

На форуме обсуждались ключевые вопросы отрасли: цифровизация строительного сектора, развитие территорий, технологический суверенитет, внедрение инноваций, кадровый потенциал и снижение себестоимости строительства. В рамках стратегической сессии АО «ДОМ.РФ» эксперты рассмотрели возможности применения технологий информационного моделирования для развития девелоперского бизнеса.

Программа форума включала значимые мероприятия: пленарные заседания, панельные дискуссии с участием представителей Минстроя России, Главгосэкспертизы, Госдумы и крупнейших федеральных организаций, а также отраслевые стратегические сессии. Среди участников – заместитель министра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

Для профессионалов отрасли были организованы специальные зоны: KreaCollab — бизнес-конференция для дизайнеров, Форум мастеров — площадка для обмена опытом среди специалистов по отделке, а также Центр контрактования, который стал местом заключения новых договоров и презентации продуктов и услуг для девелоперов и застройщиков.

Партнёрами мероприятия стали такие известные компании, как S7 Airlines, которая представила программу лояльности для бизнеса, и MIDEA|LINVOL, предоставившая инновационные решения в области лифтов и грузоподъёмного оборудования.

Организаторами форума выступили Правительство Новосибирской области, Российский Союз строителей, Национальные объединения строителей и проектировщиков, при поддержке Минстроя России и ключевых отраслевых организаций.

За четыре дня «Сибирскую строительную неделю» посетили более 20 тысяч специалистов, Мероприятие стало площадкой для делового общения, обмена опытом и обсуждения перспектив развития строительной отрасли.