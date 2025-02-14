В Новосибирской области опубликовали православный календарь на 2025 год

В Новосибирске был опубликован православный календарь на 2025 год, в котором указаны ключевые даты и события, связанные с жизнью Иисуса Христа, Богородицы и других святых.

В числе ближайших праздников — Сретение Господне, которое состоится 15 февраля. В этот день верующие вспоминают встречу 40-дневного младенца Иисуса с праведным Симеоном в иерусалимском храме. Об этом пишет «Весь Искитим».

Другие значимые события включают:

• 22 февраля — Вселенская родительская мясопустная суббота.

• 3 марта — начало Великого поста, который продлится до 19 апреля.

• 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.

• 20 апреля — начало Пасхи — Светлого Христова Воскресения.

• 29 апреля — Радоница, день поминовения усопших.

• 9 мая — день поминовения усопших воинов.

• 29 мая — Вознесение Господне.

• 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

Календарь также включает важные для верующих праздники, такие как Троица, Преображение Господне, Успенский пост, и Рождественский пост, который начнется 28 ноября.