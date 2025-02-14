В Октябрьском районе Новосибирска расширяется сеть гигабитного интернета

В Октябрьском районе Новосибирска более 2500 жителей получили доступ к сверхскоростному интернету от МТС. Благодаря модернизации сети, свыше 1000 семей теперь могут пользоваться интернетом со скоростью до 1 Гбит/с, что значительно превышает стандартные показатели.

Обновления коснулись жилых комплексов и нескольких домов в районе, что позволило жителям наслаждаться высокоскоростным интернетом. Теперь пользователи могут одновременно играть в требовательные онлайн-игры и смотреть видео в высоком разрешении на нескольких устройствах. Кроме того, новая сеть открывает возможности для интеграции систем умного дома и других цифровых устройств.

В прошлом году аналогичный доступ к гигабитному интернету был предоставлен и в других районах города. Развитие фиксированной сети продолжится, чтобы удовлетворить потребности абонентов.

«В прошлом году гигабитный интернет от МТС получили жители улицы Бориса Богаткова, комплексов Панорама, Европейский берег, Infinity и Да Винчи. Сверхскоростной интернет также стал доступен ещё в нескольких домах Краснообска и Южно-Чемского микрорайона», — отметил директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.