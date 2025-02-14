ВТБ ждет от заседания ЦБ интриги по инфляции, сам прогнозирует 8,5% в 2025 году

ВТБ прогнозирует инфляцию по итогам 2025 года на уровне 8,5%, что выше таргета, установленного Центральным банком. Об этом в интервью «России 24» заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Прогноз от Банка России будет главной интригой сегодняшнего заседания ЦБ, считают в банке.

«Очень интересно, что случится с прогнозом инфляции на конец 2025 года. Прошлый прогноз в 4,5-5% (октябрьский — ИФ) явно не исполним, его ЦБ точно будет повышать, до каких значений — это большая интрига... Например, наш прогноз, наших аналитиков, – 8,5%, по году 2025-му, процентов инфляции. Самые достоверные прогнозеры сейчас инфляции, это предприятия, которые закладывают рост цен в свои бизнес-планы. Это почти 11% на 2025 год», — сказал Пьянов.

Говоря о ставке, он указал на прогноз в 21%.

«У нас есть 100-процентный консенсус, что ставка будет сохранена на уровне 21%, без изменений. Сигнал и был умеренно жестким, и у нас нет никаких оснований его смягчать, превращать в нейтральный или превращать в экстремально жесткий», — подчеркнул топ-менеджер.