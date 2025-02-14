Яндекс Карты определили популярные места для свиданий в Новосибирске

К 14 февраля Яндекс Карты провели исследование, в котором определили самые популярные и неожиданные места для свиданий в Новосибирске.

Для этого был проведен контент-анализ отзывов на места в городах-миллионниках за период с 25 января 2024 года по 25 января 2025 года. Исследование охватило прошедшие модерацию отзывы с упоминанием слова «свидание» в контексте романтических встреч. Об этом Сиб.фм сообщили в компании.

В топ-5 самых популярных мест для свиданий в Новосибирске вошли тематические развлечения, такие как экскурсии по крышам, рестораны, бары и пабы. Замыкают пятёрку курсы, мастер-классы и кафе. В топ-10 также попали парки, гостиницы, кинотеатры, зоопарки и точки быстрого питания.

Среди самых неочевидных мест для свиданий — стрелковые клубы, дайвинг-центры и пирсинг-салоны, о которых реже всего упоминалось в отзывах.

Всего за год пользователи оставили более 21 тысячи отзывов о свиданиях, а общее число отзывов за этот период составило 50 миллионов. Наибольшее количество отзывов о свиданиях оставили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Казани. Меньше всего таких отзывов в Челябинске и Омске.