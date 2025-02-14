За убийство пенсионерки и ее животных новосибирец предстанет перед судом

Житель Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве пожилой женщины и ее животных.

Следователем Железнодорожного межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летнего местного жителя.

По версии следствия, 28 ноября 2024 года в квартире пенсионерки он пытался ее задушить, а затем нанес несколько ударов руками и ножом, от которых женщина скончалась. В том числе обвиняемый жестоко убил и четырех кошек пожилой женщины.

Сейчас уголовное дело передано в суд.

Напомним, что суд вынес приговор жительнице Новосибирска, ударившей ножом своего супруга