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общество

Завод металлоконструкций за 500 млн руб появится в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В регионе откроют завод металлоконструкций.

В 2026 году в Новосибирске откроется завод металлоконструкций с инвестицией 500 миллионов рублей. ООО «Завод металлоконструкций Аполло» построит новый комплекс площадью более 8 тысяч квадратных метров. После выхода на полную мощность в 2028 году завод будет производить 12 тысяч тонн продукции в год.

Завод станет четвертым в портфеле компании, еще два находятся в Самаре и Московской области, а третий — в Екатеринбурге.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске создание центра переработки оценили в 1,2 млрд руб

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Валерия Митрохина
Журналист

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