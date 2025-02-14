Жители Новосибирской области отправятся на военные сборы в 2025 году

В этом году новосибирцы отправятся на военные сборы.

В соответствии с Указом Президента России, в 2025 году граждане запаса, включая новосибирцев, будут призваны на военные сборы. Указ вступил в силу 16 января 2025 года.

Сборы касаются граждан, которые должны пройти службу в Вооруженных Силах РФ, Национальной гвардии, МЧС, а также в органах госохраны и ФСБ. Исключения предусмотрены для женщин, граждан за пределами страны и лиц, не годных по здоровью.

Напомним, что новосибирским бойцам СВО заплатят 200 тысяч рублей за сбитый вертолет НАТО