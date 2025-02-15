Артиста Алексея Кортнева требуют признать иноагентом после критики СВО в Новосибирске

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал провести тщательную проверку вокалиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на предмет иностранного влияния и признать его иноагентом.

В беседе с NEWS.ru он напомнил, что в начале спецоперации Кортнев критиковал политику России, называя её «имперскими амбициями», и выражал обеспокоенность по поводу изоляции страны от мирового сообщества.

После своих заявлений музыкант покинул страну, но недавно вернулся и возобновил концертную деятельность. В настоящее время он активно выступает на корпоративах, запросив 500 тысяч рублей за сольное выступление и 1,2 миллиона рублей за концерт в полном составе. Также известно, что Кортнев является владельцем недвижимости в Москве стоимостью не менее 70 миллионов рублей.

Резяпов подчеркнул, что правоохранительные органы должны заняться делом Кортнева. Он сообщил, что соответствующие заявления уже были отправлены в Следственный комитет, Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру.

Кортнев начал свою карьеру как телеведущий в 90-х и с начала 2000-х активно критиковал российскую политику, участвуя в оппозиционных акциях.

Напомним, что в феврале 2023 года Кортнев оскорбил полицейского в Новосибирске и показал ему неприличный жест. Всё произошло из-за отмены концерта группы «Несчастный случай».