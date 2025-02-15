Бойцам СВО из Новосибирска выплатят 50 тысяч рублей за уничтожение беспилотника

На сайте kontrakt.nso.ru опубликован перечень дополнительных выплат для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Внимание на это обратил корреспондент Сиб.фм.

Среди прочих вознаграждений предусмотрена выплата 50 тысяч рублей за уничтожение или захват беспилотного летательного аппарата. В условиях современного боя дроны играют важную роль в разведке и нанесении ударов, поэтому их нейтрализация имеет стратегическое значение.

Помимо этого, военнослужащие могут получить:

1. 1 миллион рублей за захват танка Leopard, Abrams или Challenger;

2. 300 тысяч рублей за уничтожение самолета или ракетных комплексов HIMARS и «Точка У»;

3. 200 тысяч рублей за сбитый вертолет;

4. от 100 до 500 тысяч рублей за уничтожение танка (зависит от модели);

5. 50 тысяч рублей за уничтожение самоходной и легкой бронетехники, средств ПВО;

6. 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения в составе штурмовой группы;

7. 8 тысяч рублей за каждые сутки участия в активных наступательных действиях.

Также предусмотрена минимальная выплата в 3 миллиона рублей военнослужащему в случае ранения.