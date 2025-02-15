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общество

Экономист из Новосибирска прокомментировал высокую ключевую ставку ЦБ

Pikabu.ru

Сохранение ставки на одном уровне сибирский эксперт назвал ожидаемым решением ЦБ.

Первое в 2025 году заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке ЦБ вызвало неоднозначную реакцию среди экспертов. Так, решение о сохранении ставки на достаточно высоком уровне в 21 % многие эксперты расценили, как позитивные новости.

«Центральный банк считает, что нужно даже ценой торможения экономического роста, искусственной задержки, всё-таки инфляцию каким-то образом контролировать. То есть, разговоры про то, чтобы снизить ключевую ставку, не идут, но мне кажется, хорошая новость сейчас в данном конкретной ситуации – это то, что её не повысили, это уже хорошая новость сама по себе», пояснил нашим коллегам из BFM-Новосибирск кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории НГУЭУ Геннадий Ляскин.

По его прогнозам, ключевая ставка останется высокой на протяжении всего 2025 года, что позволит «охладить» экономику и снизить высокие скорости инфляционных процессов в стране.

Ранее мы писали, как Эльвира Набиуллина прокомментировала решение поднять ключевую ставку.

#экономика #Новосибирск #инфляция #ключевая ставка
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Оксана Чешенок
журналист

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