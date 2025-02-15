Народные приметы 15 февраля: что можно и нельзя делать

15 февраля по народному календарю отмечается Сретение Господне.

В этот день на Руси считалось, что зима встречается с летом, и начинается перелом зимы, который длится до 18 марта.

В этот день крестьяне пекли пирожки в виде птичек-жаворонков, символизировавших наступление тепла, и обходили свои дома с иконой Сретения Господня. После обхода семья собиралась для молитвы.

Сретение не считалось великим праздником, но в народной традиции его связывали с переходом зимы в лето. Дети традиционно окликали солнце, надеясь, что оно быстрее принесет весну. В этот день особенно заботились о домашней скотине, птице и семенах. Считалось, что ветер очищает деревья, что способствует хорошему урожаю.

Также существовал обычай приносить в церковь свечи для освящения, называемые громницами.

15 февраля в народных традициях считался днем покоя: запрещались работы, стирка, уборка, а также употребление алкоголя и ругань. Также не рекомендовалось мыться в этот день, чтобы встретить его чистым и духовно подготовленным.