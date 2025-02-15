Певец Кортнев может стать иноагентом из-за высказывания о СВО в Новосибирске

Общественники считают, что музыканту нельзя прощать публичное оскорбление сотрудника силовых структур в Новосибирске.

Речь идёт о событиях февраля 2023 года, когда во время выступления в Новосибирске Алексей Кортнев допустил оскорбительные слова в адрес сотрудника полиции, когда началась внезапная проверка. Тогда дело решили «миром»: певец выплатил административный штраф (20 тысяч рублей), денежную компенсацию оскорблённому силовику (7 тысяч рублей) и пожертвовал часть гонорара (10 тысяч рублей) в счет народного фронта помощи «Все для победы».

Однако на днях глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов напомнил ещё один печальный факт о лидере музыкальной группы «Несчастный случай». В марте 2022 года сразу после начала СВО Кортнев в числе первых творческих людей выразил обеспокоенность по поводу изоляции страны от мирового сообщества, а политику России называл «имперскими амбициями».

Резяпов уверяет, что забывать и прощать подобные выпады нельзя и призвал Следком РФ, Минюст и Генпрокуратуру признать Алексея Кортнева иноагентом. Как отреагируют компетентные органы на это заявление, станет ясно позднее.

Ранее «Сиб.фм» публиковал список депутатов-иноагентов из-за критики СВО.