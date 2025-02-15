Под Новосибирском в Искитиме назвали самые необычные имена новорожденных

В отделе ЗАГС Искитимского района управления по делам ЗАГС Новосибирской области озвучены самые популярные и редкие имена, данные детям в 2024 году.

В прошлом году было зарегистрировано 757 актов о рождении. Наибольшее количество новорожденных было зафиксировано в августе — 81 человек. Об этом пишет «Весь Искитим».

Среди мальчиков чаще всего встречались имена Александр, Артём, Михаил, Мирон, Тимофей и Матвей. Для девочек популярными именами стали София, Анна, Ева, Варвара, Дарья, Ксения и Мирослава.

Редкими именами, встречающимися только один раз в 2024 году, стали Нерон, Филарет, Маркус, Рэм, Радмир, Елисей, Ролан, Леон, Гордей, Лука, Остап. Среди девочек редкими оказались Дия, Каталея, Велеслава, Лейла, Пелагея, Элеонора, Эвелина, Рада, Изабелла, Сарра, Зинаида и Сафина.