Погоду на выходные в Новосибирске предсказывает технология «Метеум»

Аналитики популярного погодного ресурса «Яндекс Погода» рассказали, какая температура ожидает сибиряков в эти февральские выходные дни.

По сведениям экспертов «Яндекс Погоды», точность прогнозов сейчас рассчитывается при помощи высокотехнологичной системы «Метеум». Согласно её расчётам, в субботу, 15 февраля, в Новосибирске будет пасмурно, в течение дня осадков не ожидается. Утром температура воздуха составит −12°...−11°, днем поднимется до −10°...−7°, а ночью сохранится на уровне −8°...−7°. Ветер слабый, до 2,7 м/с.

В грядущее воскресенье, 16 февраля, сохранится пасмурная погода, в течение дня ожидается снег. Утром температура воздуха составит −7°...−6°, днем потеплеет до −6°...−4°, а ночью сохранится на уровне −8°...−7°. Ветер с порывами до 2,7 м/с.

По аналитическим данным «Яндекс Погоды», чуть холоднее будет Иркутске, где ночная температура опустится до −22°С. При этом самым тёплым и уже весенним городом России станет в эти выходные Краснодар – там дневной воздух прогреется до +10°С.

Ранее портал «Сиб.фм» сообщал о погоде в феврале-2025.