Похолодание с ветром ждёт жителей Новосибирска в эти выходные

Обновлённым прогнозом поделились с сибиряками специалисты Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно обновлённым данным регионального гидромета, в столице Западной Сибири в субботу и воскресенье, 15 и 16 февраля 2025 года ожидается значительное похолодание, усиленное ветром.

Специалисты Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уверяют, что в ночь с субботы на воскресенье атмосферный воздух в Новосибирске остынет до минус 20 градусов по шкале Цельсия.

Дневная температура в эти февральские выходные будет колебаться от утренних минус 4 до вечерних минус 9. Однако южный ветер усилит ощущения значительного похолодания, увеличив скорость с 3 до 9 метров в секунду.

Нынешние выходные в Сибири могут подкинуть и снежных осадков. В отдельный районах пойдёт небольшой снег, но он не усложнит дорожную обстановку, а лишь подтвердит февральскую погодную классику Западной Сибири.

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