Минобороны России сообщает о ходе специальной военной операции.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поразив объекты газо-энергетической инфраструктуры, военно-промышленного комплекса Украины, а также склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, инфраструктуру военных аэродромов и места подготовки операторов ударных БПЛА.

Подразделения группировок «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» продолжили наступление на различных направлениях, нанеся удары по технике и личному составу ВСУ. За неделю в результате боевых действий украинская армия потеряла более 14 000 военнослужащих, более 120 танков, 470 боевых бронированных машин, а также значительное количество артиллерийских систем и автомобилей.

Кроме того, российские войска сбили более 30 ракет и 700 беспилотников, а также уничтожили авиационные бомбы и системы залпового огня. В плен сдались 24 украинских военнослужащих.

С начала операции уничтожено: 653 самолета, 283 вертолета, 43342 БПЛА, 594 зенитных ракетных комплекса, 21450 танков и боевых машин, 1517 систем залпового огня и 21721 орудие полевой артиллерии.