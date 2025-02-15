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общество

Сретение Господне - 2025: красивые открытки к празднику

Фото: pixabay.com, yandex.ru

Сретение Господне — один из двунадесятых праздников Православной Церкви, который в 2025 году будет отмечаться 15 февраля.

В этот день верующие собираются в храмах для участия в праздничной службе, посвящённой встрече Девы Марии и младенца Иисуса в храме. Храмы наполняются прихожанами, а атмосферу праздника поддерживает торжественное богослужение.

Сиб.фм подготовил для читателей специальные открытки и поздравления, которые можно отправить всем православным, чтобы поделиться радостью этого священного дня.

Фото Сретение Господне - 2025: красивые открытки к празднику 2

Фото Сретение Господне - 2025: красивые открытки к празднику 3

Фото Сретение Господне - 2025: красивые открытки к празднику 4

Фото Сретение Господне - 2025: красивые открытки к празднику 5

Фото Сретение Господне - 2025: красивые открытки к празднику 6

Фото Сретение Господне - 2025: красивые открытки к празднику 7

Фото Сретение Господне - 2025: красивые открытки к празднику 8

Фото Сретение Господне - 2025: красивые открытки к празднику 9

Фото Сретение Господне - 2025: красивые открытки к празднику 10

Фото Сретение Господне - 2025: красивые открытки к празднику 11

Фото Сретение Господне - 2025: красивые открытки к празднику 12

Фото Сретение Господне - 2025: красивые открытки к празднику 13

Фото Сретение Господне - 2025: красивые открытки к празднику 14

Фото Сретение Господне - 2025: красивые открытки к празднику 15

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Игорь Кириченко
Журналист

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