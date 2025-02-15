Сретение Господне - 2025: красивые открытки к празднику

Сретение Господне — один из двунадесятых праздников Православной Церкви, который в 2025 году будет отмечаться 15 февраля.

В этот день верующие собираются в храмах для участия в праздничной службе, посвящённой встрече Девы Марии и младенца Иисуса в храме. Храмы наполняются прихожанами, а атмосферу праздника поддерживает торжественное богослужение.

Сиб.фм подготовил для читателей специальные открытки и поздравления, которые можно отправить всем православным, чтобы поделиться радостью этого священного дня.