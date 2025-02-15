Толпа фанатов выстроилась в очередь на селфи со звездой шансона Сергеем Куренковым в Новосибирске

14 февраля сибиряки и гости Новосибирска запомнят надолго, благодаря яркому выступлению шансон-вокалиста Сергея Куренкова. Наши корреспонденты побывали на этом событии.

Немаленький зал ДКЖ едва вместил всех желающих услышать уникальный вокал популярного и любимого сибиряками певца. Красной нитью новой концертной программы Сергея Куренкова стала тема «Миром правит любовь». Эта фраза звучала из уст вокалиста буквально через каждый трек, а «живой» голос и общение со зрителями создали душевную атмосферу в зале.

Едва певец спустился к своим слушателям, как его окружили плотным кольцом желающие запечатлеть себя рядом с кумиром на селфи-снимках. Целая толпа выстроилась в длинную очередь и приостановила выступление.

Сам Сергей был не против такого внимания и подчеркнул, что каждый год сибиряки встречают его теплее и ярче, а с некоторыми из поклонников он гуляет по городу.

Ранее мы публиковали прямой фоторепортаж с концерта Сергея Куренкова в Новосибирске.