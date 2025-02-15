Трещина в подпорной стене Новосибирского лицея стали причиной введения режима повышенной готовности

К моменту выхода публикации на территории учебного заведения организовано круглосуточное дежурство. Подробности ниже.

Согласно обновлённым данным официального портала мэрии Новосибирска, трещину в подпорной стене уличной спортплощадки лицея №12 обнаружили специалисты. В заведении прекратили использовать сооружение, но занятия проходят в обычном режиме.

«Ремонтные работы подпорной стены начнутся после оттаивания грунта. После ремонта площадка будет полностью восстановлена и дополнена современным спортивным покрытием», прокомментировал ситуацию начальник департамента образования Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

В текущий момент при неусыпном контроле территории лицея № 12, жителям близлежащих домов рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении в окрестностях учебного заведения.

Ранее мы писали о ремонте шести образовательных учреждений в Новосибирске.