В Новосибирске 15 февраля произошло землетрясение

Местные жители массово сообщали о значительных колебаниях верхних этажей многоэтажек ранним утром в субботу, 15 февраля.

Местные городские паблики всё субботнее утро разрывались от сообщений новосибирцев:

· «Котовского улица, проснулся от покачивания, 8-й этаж, думал показалось пока новости не почитал»

· «Мы на 12-ом. Люстра качалась в разные стороны и открытая дверь в разные стороны ходуном ходила»

· «В Октябрьском почувствовал в 8:50, длилось по ощущениям пол минуты, люстра в разные стороны качалась»

По данным официального международного портала www.emsc-csem.org, зафиксирована глубина подземных толчков — 10 км, расстояние — 239 км к северу от Алтая, по местному времени в 07:48:10.5 2025-02-15.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, как в Новосибирской области произошло землетрясение в 3,2 балла.