В Новосибирске почтили память сибирских героев-афганцев

Памятная церемония с участием официальных лиц прошла 15 февраля у Мемориального комплекса «Монумент славы».

Ежегодно 15 февраля в нашей стране отмечается день воинской славы участников боевых действиях за пределами Отечества после Второй мировой войны.

Церемонию возложения в Новосибирске проводило региональное отделение «Молодой Гвардии». В мероприятии приняли участие официальные лица: губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев, ветераны ВОВ, ветераны Афгана, участники СВО.

Самые юные молодогвардейцы возложили цветы в память о героях Афганистана, отдавших свои жизни за мир и безопасность.

«Ежегодно 15 февраля мы вспоминаем, принимавших участие в боевых действиях за пределами Отечества после Второй мировой войны. Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за свободу и справедливость. Вечная память героям, павшим в Афганистане», отметила во время церемонии руководитель аппарата Новосибирского регионального отделения «Молодой Гвардии» Алина Шрамко.

Ранее портал "Сиб.фм" «Молодая гвардия» Единой России» в Новосибирске открыла новый штаб.