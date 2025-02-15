В Новосибирске средний ипотечный платеж за двухкомнатную квартиру вырос на 610% с 2019 года

В Новосибирске при покупке двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров по рыночной ипотеке с первоначальным взносом 30% средний ежемесячный платеж составляет 131,8 тыс. рублей.

С 2019 года этот показатель увеличился на 610%, тогда сумма составляла 21,6 тыс. рублей.

За пять лет темпы роста ипотечных платежей втрое превысили динамику арендных ставок. С декабря 2019 года по декабрь 2024 года стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Новосибирске выросла на 105% – с 19,2 тыс. рублей до 39,3 тыс. рублей в месяц.

По данным аналитиков, рост ипотечных платежей связан с увеличением стоимости квадратного метра на вторичном рынке на 85,3% – с 69,5 тыс. рублей до 128,8 тыс. рублей, а также повышением ключевой ставки Банка России с 7% в декабре 2019 года до 21% в декабре 2024 года.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост арендных ставок в 2025 году, а также сохранение высоких ипотечных платежей. Застройщики могут предлагать покупателям различные схемы скидок и рассрочек, ожидая изменения ключевой ставки.