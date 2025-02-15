В Новосибирске ветераны боевых действий рассказали страшные факты и показали кадры войны в Афганистане

Сегодня, 15 февраля, отмечается 36 лет со Дня вывода советских войск из Афганистана. Сиб.фм публикует воспоминания новосибирцев, которые служили в этот период времени.

«Выжили лишь пятеро»



Депутат горсовета Леонид Рыбин оказался в Афганистане после окончания военного училища в 1981 году. Он служил в течение двух лет и двух месяцев, получив два боевых ордена.

Орден Красной Звезды ему вручили в 1985 году за сопровождение автоколонн с горючим.

«С территории СССР отправляли колонны с горючим для поддержки аэродромов, и мой отряд их охранял. Мы столкнулись с нападением группировки душманов численностью около 50 человек, в то время как нас было всего восемь. В ходе атаки трое наших солдат погибли, остальных спасли только боевые вертолёты, которые оказали огневую поддержку. Восемь человек четыре часа держали оборону против 50, выжили лишь пятеро», – вспоминает Леонид Рыбин.

Ему запомнилась ещё одна история из зоны боевых действий.

«В новогодние праздники, с 1985 по 1986, проводилась крупная операция в Кандагаре. Я получил ранения — переломы руки и ноги. Мы около пяти дней удерживали позиции на одном из перевалов, и эвакуировать меня в госпиталь не могли. Рука уже начала чернеть», — вспоминает он.

Когда прилетел вертолёт, Леонида Рыбина отправили в кандагарский госпиталь, откуда он позже вернулся в часть.

«Мы честно выполнили интернациональный долг: не допустили появления американских военных баз у границ Советского Союза и остановили наркотрафик, проходивший через Афганистан. Наше присутствие там было не напрасным», — подытожил Леонид Рыбин.

«Враги отравляли воду»



Ещё одной историей поделился ветеран афганской войны Александр Ободов:

«Все мы были воспитаны в духе «Если не мы, то кто?» Поэтому, когда начались боевые действия в Афганистане, я немедленно направился туда в возрасте 28 лет. Прибыл 15 января 1979 года и вернулся на родину 27 декабря 1981 года».





Александр Ободов выполнял «обычную» работу в мотострелковых войсках. Каждый день требовались вода, еда, медицинское и техническое обеспечение, боеприпасы и вооружение, и он отвечал за доставку этого всего к отряду. Часто враги отравляли источники воды, поэтому солдаты не могли пить из колодцев, рек и водоемов.

Ветеран упомянул, что в начале кампании происходили ночные обстрелы: душманы пробирались через гарнизон и вслепую открывали огонь по поселению. Затем отряд перекрыл пути с помощью вертолетных лопастей, что заблокировало доступ врагов к их расположению.

«Однажды мы с товарищем двигались в поселение на КамАЗе, когда нас обстреляли на дороге: в лобовом стекле оказалось 16 пробоин. Но мы были худые, как палки, и пули нас миновали. В итоге мы успешно доехали до пункта, загрузили воду, еду и медикаменты, отремонтировали машину и отправились обратно», — рассказывает ветеран.

У Александра Ободова было много молодых подчиненных, и из них один погиб.

«В таких условиях не думаешь о страхе. Просто осознаешь свою ответственность и делаешь свою работу как можно лучше. К жизни в боевых условиях привыкаешь быстро», — считает Александр Ободов.

Сейчас он состоит в организации ветеранов афганской войны. Обычно туда обращаются по вопросам здоровья. Депутаты Заксобрания и городского совета откликаются на просьбы и помогают участникам боевых действий.

Ранее Сиб.фм публиковал историю афганца, который потерял память.