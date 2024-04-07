«Шпион или память потерял?» В Новосибирске 6 лет не могут установить личность ветерана Афганистана

В Новосибирске ветеран Афганистана Евгений Поляков заявил, что шесть лет живёт без паспорта. Ему нужна медпомощь, и он не может обратиться к врачу из-за отсутствия документов. Женщина, которая приютила героя публикации, подозревает, что возможно ранее он потерял память и на самом деле его зовут по-другому. Кстати, мужчина свободно говорит на двух иностранных языках. Продолжение истории афганца без документов – в материале Сиб.фм.

Ранее Сиб.фм рассказывал историю офицера ВМФ в отставке Евгения Полякова. Мужчина уже шесть лет пытается установить свою личность и получить паспорт. Сейчас военному лётчику, который прошёл Афганистан, нужна медицинская помощь — у него некроз тазобедренных суставов.

Проблема в том, что уже шесть лет Евгений Поляков живёт без документов – на руках только партийный билет. Проблемы начались после того, как военного лётчика обокрали. 60-летнему ветерану Афганистана выписали временное удостоверение и сделали запрос на Дальний Восток, где он служил в рядах Тихоокеанского ВМФ.

«Мою личность никак не могут установить, говорят, что запросы уже везде направили. Бог уже с этим паспортом! Дело в том, что я ходить никуда не могу и живу с этой проклятой болью! Каждый шаг – это боль,

— рассказывал Сиб.фм Евгений Поляков. – Мне бы сейчас как-нибудь к врачу попасть, чтобы мне хотя бы выписали какое-нибудь лекарство! Со мной связывалась одна заведующая отделением, но спрашивала не как моё здоровье, а какие у меня есть документы».

После первой публикации Сиб.фм в министерстве труда и социального развития Новосибирской области заявили:

«В рамках своих полномочий министерство труда и социального развития Новосибирской области оказывает содействие Полякову Евгению в восстановлении утраченных документов, в том числе организует для него транспортное сопровождение, поскольку он имеет ограничения по здоровью».

Все обещают помочь!

Корреспондент Сиб.фм позвонил героям публикации утром после выпущенного материала. Наталья Хливецкая, которая сейчас помогает ветерану Афганистана, сообщила, что звонили из мэрии Новосибирска. В обед, 5 апреля, должен был прийти специалист соцзащиты.

Так получилось, что время визита журналиста и сотрудника органов соцзащиты совпало. После этого соцработница решила покинуть Евгения Полякова.

«Да останьтесь, уже! Мы подождём на кухне»,

- предлагал корреспондент Сиб.фм сотруднице Комплексного центра социального обслуживания населения.

Только на таких условиях муниципальный сотрудник соглашается. После общения с военным лётчиком, специалист уходит.

«Мы уточнили всю информацию, постараемся помочь», — заключает специалист центра соцобслуживания.

«Проблемы с головой или шпион?»

Обещания помочь Евгений Поляков слышит каждый раз, как только про его историю узнают журналисты. Военный лётчик уже устал верить во что-то.

«Он пришёл ко мне два года назад – тогда перебивался как-то у друга в гараже. Я поняла, что для него это верная смерть, говорю: «оставайся!» — рассказывает Сиб.фм Наталья Хливецкая, которая поддержала ветерана Афганистана. – Весной прошлого года я написала и в аппарат главы Следственного комитета Александру Бастрыкину. Ответили часа через два. Тогда пришло письмо, что мой вопрос будет направлен для рассмотрения в местное подразделение. После этого нас вызвали в ГУ МВД России по Новосибирской области».

Походы по разным ведомствам длятся уже больше года. Евгению Полякову приходилось обвивать пороги многих муниципальных и правоохранительных органов.

«Через 10 дней нам сказали, что ничего не подтвердилось: ни имя, ни дата свадьбы. Потом, 12 мая, нам пришлось ехать в МВД, там был и сотрудник ФСБ, — продолжает Наталья. – Ему с больными ногами предложили подняться на третий этаж. Если бы я знала, что это тоже ничем не закончиться – я бы сказала, что не надо туда подниматься!»

Переписка с оперуполномоченным длится и до сих пор. Сотрудник полиции считает, что так не бывает. Он на 80% был уверен, что Евгений Поляков служил, что он – офицер, но с ним что-то произошло уже позже.

«Может, ему на улице где по башке дали. Он очнулся и сказал, что Евгений Поляков, а он не Поляков, а Иванов, например. И его может быть ищут родственники. Но он не Евгений Алексеевич, это к бабке не ходи! – такие доводы приводили полицейские при общении с Натальей Хливецкой. – У него же проблемы с головой, это же видно! Либо он шпион!»

Вот уже шесть лет сотрудники МВД пытаются установить личность Евгения Полякова, который страдает от боли без медицинской помощи.

В психушке установят!

Евгению Полякову не раз предлагали лечь в психиатрическую больницу. Наталья Хливецкая не даёт упечь офицера в отставке в такое лечебное учреждение.

«Я уговорила провести обследование. Смотрел невролог, кандидат медицинских наук, и он поставил ему контузию, посттравматическую. У него было ранение. Никаких рекомендаций по наблюдению у психиатра он не давал!»,

- заключает Наталья Хливецкая.

Евгений Поляков не скрывает, что у него бывает частичная потеря памяти. При этом военный лётчик свободно говорит на английском и итальянском языках. Это тоже смутило комиссию из прокуроров и полицейских.

«Его друг умер, но прошёл целый год! Почему его раньше не опросили? Тут даже дело до скандала дошло, я говорю: «вы на лошадях отправили?»

- возмущается Хливецкая.

Евгений Поляков прошёл и дактилоскопию, у него взяли образец ДНК. Как говорит ветеран Афганистана, их можно сравнить с отпечатками, которые он сдавал во время срочной службе. Правда, он её проходил в городе Пренай, но он сейчас находится на территории современной Литвы. Школьные годы военный лётчик провёл в Италии, где его мать работала в консульстве России. Родом ветеран Афганистана из Ростова-на-Дону. Такая обширная география в биографии и запутала полицейских.

Сиб.фм продолжит расследование истории Евгения Полякова.