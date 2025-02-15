В Новосибирске загорелась пассажирская ГАЗель

Местный паблик поделился информацией от очевидцев с улицы Богдана Хмельницкого в Новосибирске, где на маршруте № 24 загорелась пассажирская ГАЗель.

Во второй половине дня 15 февраля текущего года на одной из улиц столицы Западной Сибири во время движения по проезжей части загорелся пассажирский автомобиль ГАЗель. Машина курсировала по маршруту городского транспорта номер 24.

К счастью, в момент возгорания людей в салоне не было, так как водитель направил «маршрутку» в гараж.

По словам очевидцев, огонь охватил моторный отсек и частично салон автомобиля, водитель не пострадал.

«На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС. В первые минуты пожар пытались потушить случайные прохожие с помощью снега», цитирует своих подписчиков сообщество соцсети «ВК» АСТ-54 Новосибирск.

По официальной информации ГУ МЧС, пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС, пострадавших нет.

Ранее «Сиб.фм» писал о первом случае возгорания автомобиля в Новосибирске в новом холодном сезоне-2025.