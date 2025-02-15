Землетрясение в Новосибирске 15 февраля – стал известен эпицентр и будут ли новые толчки

Субботние сообщения с утра 15 февраля от жителей Новосибирска о качающихся люстрах и шторах подтвердились сейсмологами – колебания земной поверхности зафиксированы недалеко от столицы Западной Сибири. Эксперты поделились прогнозами о новых толчках.

Крайне необычное для равнинной местности явление ощутили утром в субботу 15 февраля жители Новосибирска. Массовые сообщения в соцсетях и местных пабликах пестрили подробностями о качающихся люстрах, шторах, мелкой мебели и даже зданий.

Ярче всего последствия землетрясения почувствовали на себе жители верхних этажей новосибирских многоэтажек.

Как выяснилось позднее, подземные толчки зафиксировали в нескольких регионах Сибирского Федерального округа.

«В 08:48 произошло землетрясение в Кош-Агачском районе. Население ощутило подземные толчки, сила в эпицентре достигла 6,4 магнитуд», сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

По мнению сейсмологов сейсмостанции Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, очаг находился на глубине 5 км., в эпицентре интенсивность достигла 8,5 баллов, а новосибирцы ощутили лишь отголоски алтайского землетрясения.

На момент выхода публикации информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее «Сиб.фм» публиковал мнение эксперта о том, стоит ли опасаться разрушительных землетрясений в Сибири и в России.